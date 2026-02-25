В Петербурге спасатели достали мальчика со льда Фонтанки. Видео
Сотрудники подведомственных Комитету пожарно-спасательных отрядов спасли мальчика, застрявшего в Санкт-Петербурге на реке Фонтанке. Он не мог пройти к берегу из-за проталин и промоин на льду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.
«Прибывшие на место бойцы 4-го караула обнаружили, что опасения мальчика не напрасны: вдоль набережной зияли промоины, заполненные водой и снежной кашей, где каждый шаг грозил провалом под лед», — говорится в сообщении.
Спасатели смогли эвакуировать ребенка и передать его медикам.
Комитет призвал местных жителей не выходить на реки и следить за детьми, не оставляя их без присмотра.
12 февраля в Новосибирске восьмилетняя девочка ушла под лед во время катания на ватрушке. Она находилась без присмотра родителей на реке Обь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
