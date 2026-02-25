 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге спасатели достали мальчика со льда Фонтанки. Видео

Спасатели в Петербурге эвакуировали мальчика со льда Фонтанки

В Петербурге спасатели достали мальчика со льда Фонтанки. Видео
Video

Сотрудники подведомственных Комитету пожарно-спасательных отрядов спасли мальчика, застрявшего в Санкт-Петербурге на реке Фонтанке. Он не мог пройти к берегу из-за проталин и промоин на льду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

«Прибывшие на место бойцы 4-го караула обнаружили, что опасения мальчика не напрасны: вдоль набережной зияли промоины, заполненные водой и снежной кашей, где каждый шаг грозил провалом под лед», — говорится в сообщении.

В Подмосковье ребенок погиб при катании на привязанной к машине ватрушке
Общество

Спасатели смогли эвакуировать ребенка и передать его медикам.

Комитет призвал местных жителей не выходить на реки и следить за детьми, не оставляя их без присмотра.

12 февраля в Новосибирске восьмилетняя девочка ушла под лед во время катания на ватрушке. Она находилась без присмотра родителей на реке Обь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
эвакуация спасатели МЧС пожарные Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра
Общество
В Москве с четверга объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43