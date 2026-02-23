В Подмосковье девочка погибла при катании на привязанной к машине ватрушке

В Подмосковье ребенок погиб при катании на привязанной к машине ватрушке

В деревне Румянцево в Мытищах девочка погибла при катании на ватрушке, привязанной к машине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колеса и от полученных травм скончалась», — написала она в своем телеграм-канале.

Мужчину направили на медосвидетельствование, сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале в Новосибирске восьмилетняя девочка каталась на тюбинге на реке Обь и провалилась под лед.

Правоохранительные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.