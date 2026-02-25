Мишустин анонсировал введение единых правил показа цены на маркетплейсах
Правительство работает над введением единых правил отображения цены товаров на маркетплейсах. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.
Премьер сообщил, что правительство работает на регулированием работы маркетплейсов вместе с депутатами и представителями онлайн-бизнеса.
«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе... введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — заявил Мишустин.
Кроме того, новые инициативы правительства предусматривают утверждение порядка проверки данных о товарах через госсистемы и госреестры.
В июле 2025 года Госдума приняла законопроект о регулировании платформенной экономики, который закрепляет обязанности и нормы деятельности для маркетплейсов, сервисов доставки еды, агрегаторов услуг и такси. В ноябре Wildberries & Russ (РВБ), Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках платформ, который закрепляет добровольные обязательства по досрочному исполнению отдельных требований закона.
В феврале 2026 года глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.
