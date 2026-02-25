 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мишустин анонсировал введение единых правил показа цены на маркетплейсах

Мишустин: в России введут единые правила отображения цены на маркетплейсах
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Правительство работает над введением единых правил отображения цены товаров на маркетплейсах. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

Премьер сообщил, что правительство работает на регулированием работы маркетплейсов вместе с депутатами и представителями онлайн-бизнеса.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе... введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — заявил Мишустин.

Кроме того, новые инициативы правительства предусматривают утверждение порядка проверки данных о товарах через госсистемы и госреестры.

Власти предложили методы борьбы с дисбалансом на цифровых платформах
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

В июле 2025 года Госдума приняла законопроект о регулировании платформенной экономики, который закрепляет обязанности и нормы деятельности для маркетплейсов, сервисов доставки еды, агрегаторов услуг и такси. В ноябре Wildberries & Russ (РВБ), Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках платформ, который закрепляет добровольные обязательства по досрочному исполнению отдельных требований закона.

В феврале 2026 года глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Михаил Мишустин маркетплейс цена товары
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В ВТБ допустили, что на решение вопроса скидок маркетплейсов уйдут годы
Финансы
Банкам и маркетплейсам предложили меморандум о скидках на товары
Финансы
Маркетплейсы ответили на предложение о демонстрации единой цены
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43