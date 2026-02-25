Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100%

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по России достигла 100%. Об этом в интервью «Россия 24» сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«У нас собираемость за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране достигла 100%. Кто-то собирает больше, кто-то меньше. Но в среднем 100%», — заявил он.

Стоимость услуг ЖКХ в 2026 году выросла в январе: предельное повышение, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года они вновь вырастут. Степень подорожания будет различаться в зависимости от регионов.

Как заявил глава ФАС Максим Шаскольский, в начале года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% ввиду изменения базовой ставки НДС (повысилась с 20 до 22%), но никаких других изменений не происходило.

В Кремле отмечали, что за ситуацией с ценами на жилищно-коммунальные услуги нужно следить и при необходимости принимать соответствующие меры.