Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Хорватия оценивает законность оснований принимать морским путем российскую сырую нефть для последующих поставок в Венгрию и Словакию. Это связано с повреждением нефтепровода «Дружба», который снабжал эти страны через территорию Украины, сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

«Хорватия сообщила, что оценивает ситуацию — может ли она на законных основаниях принимать российскую нефть в своем порту в условиях санкций ЕС и США», — заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен по итогам заседания Координационной группы по нефти в Брюсселе.

Делегатов созвали для обсуждения перебоев с поставками нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» после повреждения его участка на территории Украины в конце января.

«Существует альтернативный маршрут поставок, который может быть использован Венгрией и Словакией, — это трубопровод из Хорватии. Хорватия подтвердила на встрече, что в Венгрию и Словакию может поставляться нероссийская сырая нефть», — объяснила Итконен (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК также отметила, что Брюссель поддерживает контакт с Киевом по вопросу графика ремонта поврежденного участка трубопровода, однако подчеркнула, что Еврокомиссия не оказывает на Украину давления, требуя ускорить работы.

Ранее Словакия и Венгрия обвиняли Украину в намеренном затягивании ремонта «Дружбы» по политическим мотивам. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в планах по нарушению работы венгерской энергосистемы и распорядился задействовать военных для защиты критически важной энергетической инфраструктуры. На этой неделе Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и заблокировала кредит Евросоюза для Киева в знак протеста.