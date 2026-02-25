 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем

Мишустин: подготовлен законопроект о критериях ИИ для госинформсистем
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

В России подготовили законопроект, который предусматривает критерии для моделей искусственного интеллекта, используемых в государственных информационных системах, а также на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Это первый подход к вопросам правового регулирования искусственного интеллекта», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что документ планируют дорабатывать и обсуждать в весеннюю сессию.

В Госдуме рассказали, почему пользуются естественным интеллектом, а не ИИ
Технологии и медиа
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ближайшие 10–15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта, отмечал президент России Владимир Путин.

«Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала», — сказал он.

Президент подчеркнул, что искусственный интеллект является «намного более прорывной, всеохватывающей» технологией, которая быстро завоевывает все сферы жизни и автоматизирует большое число задач.

Антонина Сергеева
Михаил Мишустин искусственный интеллект Россия законопроект Критерии
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
