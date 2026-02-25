Липатов после приговора намерен заключить контракт с Минобороны
Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов после приговора суда намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону военной операции на Украине, сообщила во время прений адвокат Липатова, передает корреспондент РБК.
Прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима. Тот обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.
Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельства — четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.
Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование Липатова из-за истечения сроков давности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности