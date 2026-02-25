Липатов после приговора намерен заключить контракт с Минобороны

Экс-глава «Локомотива» после приговора намерен заключить контракт с Минобороны

Сергей Липатов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов после приговора суда намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону военной операции на Украине, сообщила во время прений адвокат Липатова, передает корреспондент РБК.

Прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима. Тот обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельства — четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.

Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование Липатова из-за истечения сроков давности.