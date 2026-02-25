 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Липатов после приговора намерен заключить контракт с Минобороны

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Липатов
Сергей Липатов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов после приговора суда намерен заключить контракт с Минобороны и направиться в зону военной операции на Украине, сообщила во время прений адвокат Липатова, передает корреспондент РБК.

Прокурор в прениях сторон попросила суд приговорить Липатова к 12 годам колонии строгого режима. Тот обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Экс-глава «Локомотива» попросил прощения у семьи убитого по его заказу
Общество
Сергей Липатов

Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельства — четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.

Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование Липатова из-за истечения сроков давности.

Авторы
Теги
Полина Минаева, Надежда Сарсания
ФК Локомотив Москва Футбол Военная операция на Украине убийство
