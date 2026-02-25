 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» 12 лет

Сергею Липатову, признавшему вину в подстрекательстве к убийству, грозит 12 лет колонии строго режима. При этом его защита настаивает, что сроки давности истекли. Сам экс-глава «Локомотива» публично раскаялся
Сергей Липатов
Сергей Липатов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Липатов обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова, совершенному организованной группой лиц.

Экс-глава совета директоров «Локомотива» признал вину в заказном убийстве
Политика
Сергей Липатов

Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельств: четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.

Защита настаивала на том, чтобы освободить Липатова от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности или назначить наказание ниже низшего предела.

В последнем слове Липатов заявил, что глубоко раскаивается и признает свою вину. По его словам, у него было время, чтобы все осмыслить «через угрызения совести и душевные муки», а эта ситуация привела его к «пониманию истинных смыслов жизни человека».

Защита Липатова сообщила о намерениях своего клиента заключить контракт с Минобороны России и направиться в зону боевых действий.

По данным следствия, Липатов обратился к бывшему служащему РУБОП Леониду Ракогону с просьбой найти исполнителя убийства Фоминова. Ракогон согласился, потребовав с Липатова $200 тыс. В свою очередь, Ракогон связался с бывшим сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который поручил совершение убийства бывшему бойцу внутренних войск спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву и банде бывшего военнослужащего Павла Христева, в которую входили представители силовых органов.

В июне 2025 года Алексей Чеботарев заключил досудебное соглашение и дал показания на 18 участников банды, он был признан виновным в совершении десяти убийств и двух покушений и приговорен судом к 15 годам строгого режима.

Павел Христев и девять членов его банды, действовавшей с 1998 года, находятся под арестом в ожидании суда присяжных по уголовному делу об убийстве 15 человек. В декабре Второй западный окружной военный суд попытался отобрать членов присяжной коллегии, однако она не сформировалась и отбор был перенесен на февраль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Надежда Сарсания, Илья Трапезников
Локомотив Сергей Липатов убийство РЖД ФСБ
Материалы по теме
Экс-глава «Локомотива» объяснил заказ на убийство советника министра
Общество
Экс-глава «Локомотива» попросил прощения у семьи убитого по его заказу
Общество
Экс-глава совета директоров «Локомотива» признал вину в заказном убийстве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20
В ВТБ допустили, что на решение вопроса скидок маркетплейсов уйдут годы Финансы, 16:15
Генпрокуратура взыскала ₽1,5 млрд с застройщиков, обманувших дольщиков Недвижимость, 16:15