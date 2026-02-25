Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» 12 лет
Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
Липатов обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова, совершенному организованной группой лиц.
Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельств: четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.
Защита настаивала на том, чтобы освободить Липатова от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности или назначить наказание ниже низшего предела.
В последнем слове Липатов заявил, что глубоко раскаивается и признает свою вину. По его словам, у него было время, чтобы все осмыслить «через угрызения совести и душевные муки», а эта ситуация привела его к «пониманию истинных смыслов жизни человека».
Защита Липатова сообщила о намерениях своего клиента заключить контракт с Минобороны России и направиться в зону боевых действий.
По данным следствия, Липатов обратился к бывшему служащему РУБОП Леониду Ракогону с просьбой найти исполнителя убийства Фоминова. Ракогон согласился, потребовав с Липатова $200 тыс. В свою очередь, Ракогон связался с бывшим сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который поручил совершение убийства бывшему бойцу внутренних войск спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву и банде бывшего военнослужащего Павла Христева, в которую входили представители силовых органов.
В июне 2025 года Алексей Чеботарев заключил досудебное соглашение и дал показания на 18 участников банды, он был признан виновным в совершении десяти убийств и двух покушений и приговорен судом к 15 годам строгого режима.
Павел Христев и девять членов его банды, действовавшей с 1998 года, находятся под арестом в ожидании суда присяжных по уголовному делу об убийстве 15 человек. В декабре Второй западный окружной военный суд попытался отобрать членов присяжной коллегии, однако она не сформировалась и отбор был перенесен на февраль.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности