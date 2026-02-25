Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» 12 лет

Сергею Липатову, признавшему вину в подстрекательстве к убийству, грозит 12 лет колонии строго режима. При этом его защита настаивает, что сроки давности истекли. Сам экс-глава «Локомотива» публично раскаялся

Сергей Липатов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Обвинение запросило экс-главе совета директоров «Локомотива» Сергею Липатову 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Липатов обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова, совершенному организованной группой лиц.

Обвинение обратило внимание на наличие у Липатова смягчающих обстоятельств: четырех малолетних детей, участие в благотворительности и факт отсутствия судимости.

Защита настаивала на том, чтобы освободить Липатова от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности или назначить наказание ниже низшего предела.

В последнем слове Липатов заявил, что глубоко раскаивается и признает свою вину. По его словам, у него было время, чтобы все осмыслить «через угрызения совести и душевные муки», а эта ситуация привела его к «пониманию истинных смыслов жизни человека».

Защита Липатова сообщила о намерениях своего клиента заключить контракт с Минобороны России и направиться в зону боевых действий.

По данным следствия, Липатов обратился к бывшему служащему РУБОП Леониду Ракогону с просьбой найти исполнителя убийства Фоминова. Ракогон согласился, потребовав с Липатова $200 тыс. В свою очередь, Ракогон связался с бывшим сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который поручил совершение убийства бывшему бойцу внутренних войск спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву и банде бывшего военнослужащего Павла Христева, в которую входили представители силовых органов.

В июне 2025 года Алексей Чеботарев заключил досудебное соглашение и дал показания на 18 участников банды, он был признан виновным в совершении десяти убийств и двух покушений и приговорен судом к 15 годам строгого режима.

Павел Христев и девять членов его банды, действовавшей с 1998 года, находятся под арестом в ожидании суда присяжных по уголовному делу об убийстве 15 человек. В декабре Второй западный окружной военный суд попытался отобрать членов присяжной коллегии, однако она не сформировалась и отбор был перенесен на февраль.