В Госдуме рассказали, почему пользуются естественным интеллектом, а не ИИ

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуме при работе над законами используется только естественный интеллект, поскольку искусственный «часто привирает и придумывает факты», рассказал в эфире Радио РБК вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Использовать придуманные факты, как мне кажется, не очень эффективно для создания тех или иных законов. А принимают законы не сжимая какой-то текст, а заслушивая доклад-содоклад докладчиков, содокладчиков, используя материалы комитета», — пояснил депутат.

Он отметил, что в распоряжении парламентариев есть аналитические службы и парламентская библиотека, которые при необходимости готовят профильные подборки материалов.

Чернышов добавил, что любой гражданин России может использовать искусственный интеллект для анализа законодательства либо обратиться в Госдуму — депутаты направят ему соответствующие разъяснения.

При этом, по его словам, запрещать ИИ не требуется. «Все вопросы безопасности урегулированы, и мне кажется, у нас достаточно эффективно работают вопросы безопасности в Госдуме», — сказал Чернышов.

В январе в пояснительную записку законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений попала UTM-метка ИИ-сервиса ChatGPT. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по молодежной политике, авторы документа не использовали ИИ при написании текста, материалы готовились на протяжении двух лет депутатами с командой юристов. Попадание в пояснительную записку ссылки на исследование с UTM-меткой в пресс-службе объяснили тем, что сотрудник, писавший записку, использовал ИИ для быстрого поиска источника исследования.

Ранее Европейский парламент отключил инструменты ИИ на планшетах, выданных депутатам, из соображений безопасности, писал Euractiv. По данным издания, под блокировку попали «встроенные функции ИИ» — инструменты для написания текстов и виртуальные ассистенты. В письме указано, что специалисты по кибербезопасности провели проверку и результаты показали, что «некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач» вместо локальных, что может привести к утечке данных.