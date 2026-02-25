 Перейти к основному контенту
0

Сбербанк снизил ставку по рыночной ипотеке

Сбербанк снизил ставку по рыночной ипотеке максимум на 0,7 процентного пункта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк решил снизить ставку по рыночной ипотеке максимум на 0,7 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба банка.

Со следующего дня, 26 февраля, ставку снизят на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1–30% и дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+».

Минимальные ставки в онлайн-сервисе банка «Домклик» составят от 15,7% на покупку первичного жилья и от 16,5% — на покупку вторичного. Ставка по программе «Строительство жилого дома» для всех программ без господдержки составит от 17,6%.

Помимо этого, банк на 5% снизит минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» — он составит 20%.

«Сбер» снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ
Экономика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

13 февраля Центробанк шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Вслед за решением ЦБ Сбербанк снизил ставку по рефинансированию до 18,9%. При этом банк сохранил максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Сбербанк ставка снижение ставки Ипотека
