Сбербанк снизил ставку по рыночной ипотеке
Сбербанк решил снизить ставку по рыночной ипотеке максимум на 0,7 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба банка.
Со следующего дня, 26 февраля, ставку снизят на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1–30% и дополнительно на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+».
Минимальные ставки в онлайн-сервисе банка «Домклик» составят от 15,7% на покупку первичного жилья и от 16,5% — на покупку вторичного. Ставка по программе «Строительство жилого дома» для всех программ без господдержки составит от 17,6%.
Помимо этого, банк на 5% снизит минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» — он составит 20%.
13 февраля Центробанк шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Вслед за решением ЦБ Сбербанк снизил ставку по рефинансированию до 18,9%. При этом банк сохранил максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых.
