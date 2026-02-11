 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Центр Блохина объяснил порядок широкого внедрения вакцины против меланомы

В клиническую практику онковакцина против меланомы войдет только после завершения клинических испытаний и подтверждения эффективности метода лечения, сообщил НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина в телеграм-канале.

Набор в группы для клинического исследования вакцины будут проводить для пациентов с меланомой — злокачественной опухолью, развивающейся в клетках, которые продуцируют пигмент меланин.

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина получил разрешение на медицинское использование противоопухолевой мРНК-вакцины, которая будет использоваться у больных меланомой кожи в адъювантном режиме», — говорится в сообщении.

Вакцину будут применять в дополнение к стандартному лечению.

В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака
Life
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В ноябре 2025 года Минздрав выдал разрешение на использование двух новых противораковых вакцин: «Онкопепт» — для терапии злокачественных новообразований и «Неоонковак» — для терапии меланомы.

В начале января 2026 года ученые рассказали о подготовке российской вакцины от меланомы, а 10 февраля Минздрав разрешил ее применение.

