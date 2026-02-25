 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мишустин напомнил о мерах помощи семьям с детьми

Мишустин: в нацпроектах предусмотрели меры по улучшению качества жизни семей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые принимаются государством для обеспечения поддержки семей с детьми. Об этом он сообщил в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

«Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты», — сказал глава правительства.

Мишустин назвал основные принятые правительством меры поддержки:

  • адресная помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие;
  • вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей;
  • регулярно индексируются материнский капитал и социальные пособия.

«Уже действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей, научных организаций. А в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет», — рассказал премьер-министр.

Мэрия Сердобска ответила на жалобы о невыдаче жилья многодетным семьям
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

По его словам, пересчитана и увеличена пенсия по новому порядку для 400 тыс. матерей. Поддерживать семьи призывают и работодателей. С 1 января в России увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую получают сотрудники при рождении ребенка. Сумма таких выплат составляет до 1 млн руб., размер компании определяют самостоятельно.

Кроме того, для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, в России начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ее смогут получить более 4 млн семей.

11 февраля кабинет министров подготовил поправки по нормам поддержки многодетных семей. Они позволят получить единое пособие тем семьям, чей совокупный доход превышает порог не более чем на 10%. Если при повторном назначении выплаты доход превысит порог не более чем на 10%, то его продлят на следующий год.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Михаил Мишустин отчет правительство Семья
Материалы по теме
Кабмин подготовил поправки по нормам поддержки многодетных семей
Общество
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей
Общество
Омбудсмен предложила досрочный выход на пенсию для многодетных отцов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04