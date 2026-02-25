Мишустин напомнил о мерах помощи семьям с детьми

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые принимаются государством для обеспечения поддержки семей с детьми. Об этом он сообщил в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

«Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты», — сказал глава правительства.

Мишустин назвал основные принятые правительством меры поддержки:

адресная помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие;

вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей;

регулярно индексируются материнский капитал и социальные пособия.

«Уже действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей, научных организаций. А в страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет», — рассказал премьер-министр.

По его словам, пересчитана и увеличена пенсия по новому порядку для 400 тыс. матерей. Поддерживать семьи призывают и работодателей. С 1 января в России увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую получают сотрудники при рождении ребенка. Сумма таких выплат составляет до 1 млн руб., размер компании определяют самостоятельно.

Кроме того, для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, в России начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ее смогут получить более 4 млн семей.

11 февраля кабинет министров подготовил поправки по нормам поддержки многодетных семей. Они позволят получить единое пособие тем семьям, чей совокупный доход превышает порог не более чем на 10%. Если при повторном назначении выплаты доход превысит порог не более чем на 10%, то его продлят на следующий год.