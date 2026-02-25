Политолог Марков назвал причиной наложенного на него штрафа «несамодонос»

Марков: оштрафовали за то, что я не назвал себя иноагентом

Сергей Марков (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Политолог Сергей Марков (признан в России иноагентом) объяснил РБК причину наложенного на него штрафа. По его словам, еще до решения Минюста он сам должен был назвать себя иностранным агентом, но не сделал этого.

«Условно за «несамодонос». Моя аргументация была, что я не мог догадаться, что я иноагент, потому что я не действовал в интересах других государств и не получал от них финансирования и всегда поддерживал Россию и президента Путина и его политику, в том числе СВО», — сказал он.

Марков добавил, что примеры нарушения закона, предоставленные Минюстом, лишь подтверждают его позицию, а также демонстрируют его лояльное отношение к президенту. Политолог также отметил, что соглашается со всеми решениями государства, и попросил дать ему возможность «искупить свою вину». Он утверждает, что соблюдает все требования, предъявленные к нему Минюстом.

«Марков не получал поддержки от иностранных источников, не находился и не находится под иностранным влиянием, а его публичная деятельность носит аналитический, критический и полемический характер и направлена, напротив, на противодействие иностранному влиянию», — сказал РБК адвокат Маркова Александр Молохов.

Маркову следовало самому понять, что он иноагент, и донести на себя, описал историю политолога адвокат.

«Ужасное иностранное влияние» на него, о котором Марков якобы вовремя не сообщил властям, выражалось в том, что интервью с его участием публиковались в различных иностранных изданиях», — заключил адвокат.

Маркова оштрафовали за осуществление деятельности в качестве иностранного агента лицом, которое не признано иностранным агентом, по ч. 1 ст. 19.34, следует из информации по делу. Наказание по этой статье влечет за собой наложение штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на физлиц.

В ноябре 2025 года Маркова впервые оштрафовали за нарушение деятельности иноагента. Тогда его обвинили по той же статье, что и в этот раз. Ему грозил штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Марков — бывший депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года. Минюст внес его в список иноагентов в августе 2025 года. По данным ведомства, Марков «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам». В июле 2025 года политолог посещал медиафорум в Азербайджане.