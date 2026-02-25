На Каспарова возбудили дело за нарушение закона об иноагентах
Бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен в реестр иноагентов) заочно обвинили в двух случаях неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы), следует из материалов суда.
В апелляционном постановлении говорится, что уголовное дело по этой статье было объединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма; до семи лет лишения свободы). В конце декабря 2025-го Каспарова заочно арестовали по этому обвинению. Мосгорсуд оставил это решение в силе и отклонил апелляционную жалобу.
В 2024 году суд в Коми также заочно арестовал шахматиста по ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК (создание террористического сообщества, руководство им, а также финансирование и публичное оправдание террористической деятельности) вместе с экс-депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, публицистом Иваном Тютриным и экоактивистом и политиком Евгенией Чириковой (все трое также внесены в реестр иноагентов). Суд уточнил, что уголовное дело завели по материалам регионального управления ФСБ.
В 2025 году ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества в отношении участников «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организации в России), одним из сооснователей которого является Каспаров.
Гарри Каспаров — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель всемирных шахматных Олимпиад. В 2005 году он объявил о завершении шахматной карьеры, а семь лет спустя был избран в координационный совет российской оппозиции. Вскоре гроссмейстер объявил, что покинул Россию и продолжает политическую деятельность из-за границы.
