На политолога Маркова составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Сергей Марков (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

На политолога Сергея Маркова (признан Минюстом иноагентом) составили первый протокол о нарушении деятельности иноагента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Дело поступило в Останкинский районный суд Москвы 18 ноября. Маркову вменяют ч. 1 ст. 19.34 КоАП. Ему грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Марков — бывший депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года. Минюст внес его в список иноагентов в августе этого года. По данным ведомства, Марков «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам». В июле политолог посещал медиафорум в Азербайджане.

Позднее Марков в своем телеграм-канале написал, что наделение его статусом иноагента — удар по тем, кто «искренне поддерживает» президента. «Я так понял, что кто-то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным СМИ и отстаивал там интересы России», — заявил Марков.