Мэрия Сердобска ответила на жалобы о невыдаче жилья многодетным семьям
Администрация Сердобска Пензенской области ответила на претензии жителей о том, что сертификаты на жилье выдали семьям иностранцев, обделив местных жителей.
«На сегодняшний день в администрацию города Сердобска Пензенской области заявлений на включение в реестр нуждаемости на улучшение жилищных условий от многодетных семей не поступало, очередность отсутствует. За последние три года в городе Сердобске сертификаты получили семь семей, четыре из них многодетные», — сообщили РБК в администрации.
Ранее иностранцы получили жилищные сертификаты от администрации города. С этим событием их в соцсетях поздравила экс-глава администрации Марина Ермакова.
Под постом с сообщением об этом появились негативные комментарии от местных жителей. «Почему русские должны тянуть ипотеку и ютиться в общежитиях с детьми, пока «новые россияне» спокойно получают ключи от квартир по федеральному проекту», — написал один из комментаторов, передает «Блокнот».
На следующий день глава города сообщила об уходе в отставку.
10 февраля Ермакова сообщила, что вручила сертификаты на соцвыплаты мигрантам с детьми. По данным РЕН ТВ, выплаты получили «две жены одного мужа»: одна в официальном браке, другая — фактически. Мужчина — гражданин России с пропиской в регионе и работой в Москве.
