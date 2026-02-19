 Перейти к основному контенту
Мэрия Сердобска ответила на жалобы о невыдаче жилья многодетным семьям

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Администрация Сердобска Пензенской области ответила на претензии жителей о том, что сертификаты на жилье выдали семьям иностранцев, обделив местных жителей.

«На сегодняшний день в администрацию города Сердобска Пензенской области заявлений на включение в реестр нуждаемости на улучшение жилищных условий от многодетных семей не поступало, очередность отсутствует. За последние три года в городе Сердобске сертификаты получили семь семей, четыре из них многодетные», — сообщили РБК в администрации.

Ранее иностранцы получили жилищные сертификаты от администрации города. С этим событием их в соцсетях поздравила экс-глава администрации Марина Ермакова.

Мэр Липецка подал в отставку
Политика
Роман Ченцов

Под постом с сообщением об этом появились негативные комментарии от местных жителей. «Почему русские должны тянуть ипотеку и ютиться в общежитиях с детьми, пока «новые россияне» спокойно получают ключи от квартир по федеральному проекту», — написал один из комментаторов, передает «Блокнот».

На следующий день глава города сообщила об уходе в отставку.

10 февраля Ермакова сообщила, что вручила сертификаты на соцвыплаты мигрантам с детьми. По данным РЕН ТВ, выплаты получили «две жены одного мужа»: одна в официальном браке, другая — фактически. Мужчина — гражданин России с пропиской в регионе и работой в Москве.

Ксения Потрошилина
жалобы сертификат Пензенская область отставка
