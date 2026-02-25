 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Мерц прибыл в Пекин и пообещал сотрудничать с КНР «везде, где возможно»

Мерц прибыл в Пекин и пообещал сотрудничать с КНР «везде, где возможно»
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с двухдневным официальным визитом в Пекин, передает Китайская служба новостей (CNS). Поездка стала для него первой с момента вступления в должность главы немецкого правительства.

Мерц встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он заявил, что намерен расширять экономические и дипломатические отношения с Китаем.

«Я придаю большое значение поддержанию и углублению этих отношений везде, где это возможно», — сказал Мерц по прибытии в Пекин (цитата по Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Делегация Германии планировала визит в Китай еще прошлой осенью, но поездку пришлось отложить. По данным Welt, председатель КНР тогда не нашел время, чтобы принять Мерца.

Как отмечает Associated Press, Германия по-прежнему считает Китай жизненно важным экономическим партнером, но теперь рассматривает и как конкурента. Берлин в рамках так называемой политики снижения рисков стремится уменьшить свою зависимость от Пекина как экспортного рынка и в отношении стратегических товаров, таких как редкоземельные элементы, широко используемые в автомобильной, технологической и оборонной промышленности.

Немецкие предприятия давно жалуются на несправедливую практику и ограничения, отмечает T-Online. Канцлер еще до поездки объявил о намерении обсудить, «как мы можем исправить ситуацию, когда системные избыточные мощности, экспортные ограничения и ограничения доступа искажают конкуренцию и мешают нам в полной мере реализовать потенциал нашего партнерства».

