 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа. Видео

Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа из-за плаката

Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа. Видео
Video

Reuters опубликовал видео, на котором члена палаты представителей США от штата Техас демократа Эла Грина выводят из зала во время выступления президента США Дональда Трампа.

На кадрах видно, как Грина сопровождает охрана, при этом он продолжает показывать плакат с надписью «Темнокожие — не обезьяны!»

«Я хотел, чтобы он знал, что изображать президента Обаму и первую леди Обаму членами семейства приматов не только неприемлемо, но и предосудительно, и мы этого терпеть не будем», — сказал Грин после того, как его вывели из зала.

Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом
Политика
Барак Обама

Дональд Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик, в конце которого бывший президент Барак Обама и его жена Мишель появляются в образе обезьян.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дональд Трамп демократы конгрессмен плакат охрана выступление
Материалы по теме
Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом
Политика
Трамп осудил опубликованное на его странице видео обезьяны с лицом Обамы
Общество
Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Георгиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе Общество, 10:35
Коростелев и Непряева отказались от этапа КМ ради финала Кубка России Спорт, 10:34
Котировки ПИК подскочили на новости о дивидендной политике Инвестиции, 10:33
В Мax встроили функцию создания цифрового ID Технологии и медиа, 10:30
«Спортинг» подал жалобу на украинских судей, не пожавших руку россиянину Спорт, 10:29
Нейросети и психология: новые возможности для людей и бизнеса Отрасли, 10:26
Обвиняемые в хищении ₽400 млн на ИВЛ для Минобороны получили по шесть лет Общество, 10:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Большунов выиграл «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске Спорт, 10:19
Модная нефтехимия: как промышленность конкурирует за перспективные кадры Отрасли, 10:18
Пятеро выигравших Олимпиаду хоккеистов сборной США не пришли к Трампу Спорт, 10:17
Как нужно действовать владельцам бизнеса при разводеПодписка на РБК, 10:16
Названы районы Москвы — лидеры по доступности вторичного жилья Недвижимость, 10:13
В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха за $10,5 тыс. Общество, 10:12
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10