Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа. Видео

Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа из-за плаката

Reuters опубликовал видео, на котором члена палаты представителей США от штата Техас демократа Эла Грина выводят из зала во время выступления президента США Дональда Трампа.

На кадрах видно, как Грина сопровождает охрана, при этом он продолжает показывать плакат с надписью «Темнокожие — не обезьяны!»

«Я хотел, чтобы он знал, что изображать президента Обаму и первую леди Обаму членами семейства приматов не только неприемлемо, но и предосудительно, и мы этого терпеть не будем», — сказал Грин после того, как его вывели из зала.

Дональд Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик, в конце которого бывший президент Барак Обама и его жена Мишель появляются в образе обезьян.