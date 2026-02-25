 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Конгрессмена-демократа вывели из зала во время речи Трампа

Video

Члена палаты представителей США от штата Техас демократа Эла Грина вывели из зала во время выступления американского президента Дональда Трампа, после того как он развернул плакат с надписью «Темнокожие — не обезьяны!», сообщает Reuters.

«Я хотел, чтобы он знал, что изображать президента Обаму и первую леди Обаму членами семейства приматов не только неприемлемо, но и предосудительно, и мы этого терпеть не будем», — сказал Грин после того, как его вывели из зала.

6 февраля в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social опубликовали видеоролик, в котором бывший президент страны Барак Обама и его супруга Мишель были представлены в виде обезьян.

Трамп осудил опубликованное на его странице видео обезьяны с лицом Обамы
Общество

Позже публикацию удалили, а Трамп объяснил, что не досмотрел видео до конца и не заметил фрагмента с супругами. Он заявил, что не будет извиняться, и предположил, что отрывок был пародией на мультфильм «Король Лев», однако все же осудил видео.

Грин является давним противником Трампа, еще во время его первого президентского срока демократ предложил организовать процедуру импичмента американскому лидеру. 

Авторы
Теги
Александра Озерова
Дональд Трамп демократы конгрессмен охрана плакат США
