Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Win McNamee / Getty Images)

«Клоунское шоу» — так охарактеризовал бывший президент США Барак Обама ситуацию в социальных сетях и на телевидении, отвечая на вопрос о публикации действующим американским президентом Дональдом Трампом видео, в котором Барак и Мишель Обама были изображены в качестве обезьян.

«В социальных сетях и на телевидении происходит своего рода клоунское шоу. Кажется, у людей больше нет никакого стыда по поводу того, что раньше считалось приличием, чувством порядочности и уважением к должности, верно? Все это утрачено», — ответил Обама на вопрос американского политического блогера Брайна Тайлера Коэна в ходе подкаста No Lie with Brian Tyler Cohen.

Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы
Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Речь идет о фрагменте с лицами Барака Обамы и его супруги, который появляется в конце короткого видеоролика, опубликованном на странице Дональда Трампа в Truth Social. В нем говорилось, что машины для подсчета голосов способствовали подтасовкам на президентских выборах 2020 года (тогда победил Джо Байден). Видео о выборах на несколько мгновений смахивается вверх, после чего возникает эпизод с Бараком и Мишель Обамами в образах обезьян, затем ролик о выборах продолжается. В момент появления лиц бывшего президента и первой леди играет песня The Lion Sleeps Tonight, которая появилась в мультфильме «Король Лев».

В Белом доме 6 февраля после публикации отвергли обвинения в расизме и заявили, что «это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев».

Позже тем же вечером со страницы Дональда Трампа видео было удалено.

