Дело Эпштейна⁠,
0

Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
По словам основателя Microsoft, у него было два романа с «русскими женщинами», однако они не были жертвами Эпштейна. В письмах финансиста упоминается, что после этих связей Гейтс просил достать ему антибиотики
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Основатель Miscrosoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Wall Street Journal.

Гейтс признал, что у него было два романа с «русскими женщинами», однако они не были жертвами финансиста Джеффри Эпштейна. Гейтс также пояснил, что фотографии, появившиеся в недавно рассекреченных файлах Эпштейна, были сделаны по просьбе последнего с помощниками и не включали жертв.

«Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами, с женщинами из его окружения. Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном» и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с этим сексуальным преступником», — сказал Гейтс.

Он рассказал, что встречался с Эпштейном с 2011 по 2014 год, путешествовал с ним, но никогда не оставался на ночь и не посещал его остров.

В файлах Эпштейна нашли данные о проблемах Гейтса после «русских девушек»
Политика
Джеффри Эпштейн

Речь идет о фрагменте из личных переписок Эпштейна, в котором финансист упоминал, что после связи основателя Microsoft с «русскими девушками» тому понадобились лекарства.

«От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами», — говорится в письме, которое Эпштейн отправил сам себе.

В других письмах финансист критикует Гейтса, пишет о его просьбе скрыть инфекцию от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака) и достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде». Помимо этого, в файлах обнаружили фотографии основателя Microsoft с девушками, их лица были закрыты.

Ранее представитель назвал ложными все утверждения, которые приводятся в материалах, а сам предприниматель заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Александра Озерова
Джеффри Эпштейн Билл Гейтс извинение файлы россияне Девушки
Билл Гейтс фото
Билл Гейтс
предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
