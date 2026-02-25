Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна

По словам основателя Microsoft, у него было два романа с «русскими женщинами», однако они не были жертвами Эпштейна. В письмах финансиста упоминается, что после этих связей Гейтс просил достать ему антибиотики

Билл Гейтс (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Основатель Miscrosoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Wall Street Journal.

Гейтс признал, что у него было два романа с «русскими женщинами», однако они не были жертвами финансиста Джеффри Эпштейна. Гейтс также пояснил, что фотографии, появившиеся в недавно рассекреченных файлах Эпштейна, были сделаны по просьбе последнего с помощниками и не включали жертв.

«Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами, с женщинами из его окружения. Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном» и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с этим сексуальным преступником», — сказал Гейтс.

Он рассказал, что встречался с Эпштейном с 2011 по 2014 год, путешествовал с ним, но никогда не оставался на ночь и не посещал его остров.

Речь идет о фрагменте из личных переписок Эпштейна, в котором финансист упоминал, что после связи основателя Microsoft с «русскими девушками» тому понадобились лекарства.

«От помощи Биллу в приобретении лекарств для того, чтобы справиться с последствиями сексуальных связей с русскими девушками, до содействия его незаконным связям с замужними женщинами», — говорится в письме, которое Эпштейн отправил сам себе.

В других письмах финансист критикует Гейтса, пишет о его просьбе скрыть инфекцию от своей на тот момент жены Мелинды (пара развелась весной 2021 года, через 27 лет брака) и достать антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде». Помимо этого, в файлах обнаружили фотографии основателя Microsoft с девушками, их лица были закрыты.

Ранее представитель назвал ложными все утверждения, которые приводятся в материалах, а сам предприниматель заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы.