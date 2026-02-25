Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США
Президент США Дональд Трамп будет стремиться устанавливать мир там, где это возможно, но при этом не станет колебаться в противостоянии угрозам для страны. Об этом сам Трамп заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу, передает CBS.
«Как президент, я буду устанавливать мир везде, где это возможно. Но я никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке, где это необходимо», сказал он.
Ранее, в ноябре Трамп заявил, что США стремится избегать военных конфликтов, отметив также готовность действовать быстро и жестко при необходимости готова действовать быстро и жестко.
«Я не хочу участвовать в войнах. Если бы мы [США] участвовали в войне, то выиграли бы ее быстро, и это было бы жестоко», — сказал он.
Материал дополняется
