Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США

Президент США Дональд Трамп будет стремиться устанавливать мир там, где это возможно, но при этом не станет колебаться в противостоянии угрозам для страны. Об этом сам Трамп заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу, передает CBS.

«Как президент, я буду устанавливать мир везде, где это возможно. Но я никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке, где это необходимо», сказал он.

Ранее, в ноябре Трамп заявил, что США стремится избегать военных конфликтов, отметив также готовность действовать быстро и жестко при необходимости готова действовать быстро и жестко.

«Я не хочу участвовать в войнах. Если бы мы [США] участвовали в войне, то выиграли бы ее быстро, и это было бы жестоко», — сказал он.

