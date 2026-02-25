Аэропорт Калуги приостановил полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы в ночь на 24 февраля. Ограничения действовали менее получаса — с 04:23 по 04:52 мск.