Аэропорт Калуги приостановил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там напомнили, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы в ночь на 24 февраля. Ограничения действовали менее получаса — с 04:23 по 04:52 мск.
