Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там напомнили, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз калужская авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы в ночь на 24 февраля. Ограничения действовали менее получаса — с 04:23 по 04:52 мск.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Росавиация Калуга аэропорты Запрет полетов
