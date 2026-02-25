 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили в Тульской области еще один украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Таким образом, число дронов, сбитых в регионе в ночь на 25 февраля, возросло до трех.

При перехвате третьего аппарата никто не пострадал, заверил Миляев. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также нет.

Режим беспилотной опасности, объявленный в Тульской области ночь на 25 февраля, сохраняется. Миляев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и предостерег от съемки работы ПВО.

В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник
Политика

Об отражении атаки двух других беспилотников губернатор сообщил в 03:23 мск.

Тульская область и ранее подвергалась атакам. В конце декабря 2025 года при отражении атаки обломки дрона попали в фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. В результате строение было повреждено. Тогда же на фоне налета на территории одного из предприятий в Тульской области начался пожар.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Тульская область атака дронов ПВО Дмитрий Миляев
Материалы по теме
В Брянской области дроны атаковали школу
Политика
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА
Спорт
Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна Общество, 07:31
Как менялся курс доллара за 10 лет и что будет дальше — в 5 графикахПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали продолжение снегопадов Общество, 07:17
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США Политика, 07:11
Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США Политика, 07:09
Петля выгорания. Люди стали больше работать из-за ИИ, выяснили ученыеПодписка на РБК, 07:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 06:36
В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник Политика, 06:29
Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее Политика, 06:26
Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны Политика, 06:18
Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США Общество, 06:15
Трамп заявил о получении 80 млн барр. нефти от «нового друга» Венесуэлы Политика, 05:36
Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США Политика, 05:30