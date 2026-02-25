В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

Средства ПВО уничтожили в Тульской области еще один украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Таким образом, число дронов, сбитых в регионе в ночь на 25 февраля, возросло до трех.

При перехвате третьего аппарата никто не пострадал, заверил Миляев. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также нет.

Режим беспилотной опасности, объявленный в Тульской области ночь на 25 февраля, сохраняется. Миляев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и предостерег от съемки работы ПВО.

Об отражении атаки двух других беспилотников губернатор сообщил в 03:23 мск.

Тульская область и ранее подвергалась атакам. В конце декабря 2025 года при отражении атаки обломки дрона попали в фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. В результате строение было повреждено. Тогда же на фоне налета на территории одного из предприятий в Тульской области начался пожар.