 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о начале войны с мошенничеством в стране и поручил возглавить эту работу вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом республиканец заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу.

«Я официально объявляю о войне с мошенничеством, которую возглавит наш великий вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добьется своего. Хватит этого мошенничества», — сказал Трамп.

Он пояснил, что коррупция подрывает основы нации и «грабит» всю страну, включая Миннесоту, Калифорнию, Массачусетс и Мэн.

«Члены сомалийской общины разграбили американские налоговые резервы на сумму около 19 миллиардов долларов. У нас есть вся информация. И на самом деле эта цифра намного выше. А в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и многих других штатах ситуация еще хуже», — сказал Трамп.

Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма
Общество
Фото: Luke Sharrett / Getty Images

В конце января Трамп обвинил власти штата Миннесоты и города Миннеаполиса в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество после убийства мужчины агентом ICE.

Говоря о хищениях, республиканец заявил, «некогда великого штата Миннесота» были украдены «десятки миллиардов долларов». По его словам, агентам ICE пришлось действовать, поскольку полиции не позволили их защищать. Трамп связал это с «масштабным финансовым мошенничеством» и политикой открытых границ демократов. Президент также потребовал немедленно вернуть деньги, пригрозив тюрьмой «мошенникам».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп США Джеймс Дэвид Вэнс мошенничество
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны
Политика
ФБР задержало мужчину за угрозы в адрес Трампа и агентов ICE
Политика
Сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна Общество, 07:31
Как менялся курс доллара за 10 лет и что будет дальше — в 5 графикахПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали продолжение снегопадов Общество, 07:17
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США Политика, 07:11
Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США Политика, 07:09
Петля выгорания. Люди стали больше работать из-за ИИ, выяснили ученыеПодписка на РБК, 07:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 06:36
В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник Политика, 06:29
Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее Политика, 06:26
Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны Политика, 06:18
Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США Общество, 06:15
Трамп заявил о получении 80 млн барр. нефти от «нового друга» Венесуэлы Политика, 05:36
Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США Политика, 05:30