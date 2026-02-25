Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее

Президент США Дональд Трамп объявил о начале войны с мошенничеством в стране и поручил возглавить эту работу вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Об этом республиканец заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу.

«Я официально объявляю о войне с мошенничеством, которую возглавит наш великий вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добьется своего. Хватит этого мошенничества», — сказал Трамп.

Он пояснил, что коррупция подрывает основы нации и «грабит» всю страну, включая Миннесоту, Калифорнию, Массачусетс и Мэн.

«Члены сомалийской общины разграбили американские налоговые резервы на сумму около 19 миллиардов долларов. У нас есть вся информация. И на самом деле эта цифра намного выше. А в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и многих других штатах ситуация еще хуже», — сказал Трамп.

В конце января Трамп обвинил власти штата Миннесоты и города Миннеаполиса в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество после убийства мужчины агентом ICE.

Говоря о хищениях, республиканец заявил, «некогда великого штата Миннесота» были украдены «десятки миллиардов долларов». По его словам, агентам ICE пришлось действовать, поскольку полиции не позволили их защищать. Трамп связал это с «масштабным финансовым мошенничеством» и политикой открытых границ демократов. Президент также потребовал немедленно вернуть деньги, пригрозив тюрьмой «мошенникам».