Общество⁠,
0

В Турции разбился истребитель F-16

В турецком Балыкесир разбился истребитель F-16, пилот погиб

В турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета разбился истребитель F-16, принадлежащий 9-й главной авиабазе страны, сообщает Yeni Akit.

Самолет потерпел крушение около 00:50 по местному времени (совпадает с московским). Пилот истребителя погиб. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования его семье.

В регион были направлены спасательные команды, началось техническое расследование причин катастрофы.

Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas
Общество

В начале декабря 2025 года в США во время тренировочного полета разбился истребитель F-16C Fighting Falcon. Авария произошла примерно в 43 км от базы Чайна Лейк в Южной Калифорнии.

Материал дополняется

