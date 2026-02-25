В Турции разбился истребитель F-16

В турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета разбился истребитель F-16, принадлежащий 9-й главной авиабазе страны, сообщает Yeni Akit.

Самолет потерпел крушение около 00:50 по местному времени (совпадает с московским). Пилот истребителя погиб. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования его семье.

В регион были направлены спасательные команды, началось техническое расследование причин катастрофы.

В начале декабря 2025 года в США во время тренировочного полета разбился истребитель F-16C Fighting Falcon. Авария произошла примерно в 43 км от базы Чайна Лейк в Южной Калифорнии.

