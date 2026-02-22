 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas

ET: в Индии получил повреждения истребитель Tejas после учебного вылета

Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas
Video

В Индии разбился истребитель Tejas Light Combat Aircraft (LCA), сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники. По данным издания, авария произошла в начале месяца на одной из авиабаз, когда самолет приземлялся после учебного вылета.

Как пишет The Economic Times, истребитель получил серьезные повреждения и, вероятно, будет списан, при этом пилот избежал серьезных травм. Инцидент произошел с одним из 32 одноместных Tejas LCA, поставленных ВВС Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), отмечает издание.

Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае. Видео
Общество

В ноябре 2025 года другой истребитель Tejas потерпел крушение на авиасалоне Dubai Airshow 2025 во время демонстрационного полета. Пилот скончался.

