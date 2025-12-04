Истребитель F-16 разбился в США во время учебного полета
Во время тренировочного полета в Южной Калифорнии разбился истребитель F-16C Fighting Falcon, пишет официальная газета Пентагона Stars and Stripes.
Самолет разбился около 10:45 по местному времени (21:45 мск), примерно в 43 км от базы военно-воздушных сил Чайна Лейк.
Пилот ВВС США благополучно катапультировался из самолета. Его состояние стабильное, с ним работают медики.
Пожарная служба позднее сообщила, что пилот получил травмы, не угрожающие жизни. Они также сообщили о пожаре, вызванном сбитым самолетом, но заявили, что угрозы людям и окружающей растительности нет.
Материал дополняется
