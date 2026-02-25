 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Небензя заявил о готовности ответить на передачу Киеву ядерного оружия

Сюжет
Военная операция на Украине

Россия может оказать сопротивление в случае, если Великобритания и Франция решат снабдить Украину ядерным оружием. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по российско-украинскому конфликту. Трансляцию ведет DRM News на YouTube.

Он сообщил участникам встречи, что пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие или «грязную бомбу», а также средства их доставки.

«Подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал Небензя.

Он выразил надежду, что в Великобритании и Франции найдутся «здравомыслящие и рассудительные люди», которые смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.

Небензя заявил, что европейские страны играют «неприглядную роль» с самого начала конфликта. В то же время Россия ценит позицию нынешней администрации США в контексте ведения переговоров по мирному урегулированию конфликта, отметил он. 

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Мерц исключил появление немецкого ядерного оружия и назвал альтернативу
Политика
Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер

По версии СВР, Лондон и Париж намерены замаскировать передачу ядерного оружия, представив его как собственную разработку Украины. Речь идет о поставках Киеву необходимых европейских комплектующих, оборудования и технологий. Элиты Великобритании и Франции, отметило ранее ведомство, полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, «если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой».

Кремль заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал данные СВР ложными.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ядерное оружие грязная бомба Василий Небензя Россия Украина
