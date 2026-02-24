 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В Германии назвали козырь, который упустил Трамп в переговорах с Россией

Писториус назвал ошибку, допущенную Трампом при переговорах с Россией по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Писториус считает, что Трамп зря пообещал Путину, что Украина не вступит в НАТО. По словам министра обороны ФРГ, США потеряли сильный козырь в переговорах. При этом для Москвы вопрос вступления в НАТО «краеугольный»
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Panama Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп допустил тактическую ошибку, когда перед началом переговоров исключил вступление Украины в НАТО, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Der Spiegel.

«Это был бы ценный козырь в переговорах, который можно было бы использовать для обсуждения других вопросов», — сказал Писториус. По словам чиновника, у Трампа не было нужды этого делать. 

Кроме этого, Писториус раскритиковал подход Трампа к общению с президентом России Владимиром Путиным. Министр считает, что, встретив на саммите в Анкоридже Путина «как приятеля», Трамп придал уверенности российскому лидеру. 

Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО, в августе 2025 года. Тогда американский президент, направляясь на встречу с Путиным на Аляске, пообещал предоставить Украине гарантии безопасности, однако исключил возможность присоединения Киева к альянсу. 

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В январе 2026 года лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения. При этом позже стало известно, что гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев на территории страны, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Москва и Вашингтон обсуждают новый договор между Россией и НАТО, заявил украинский президент 19 февраля. «Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают с Россией новый документ между НАТО и Россией», — сказал Зеленский.

Москва категорически не поддерживает расширение НАТО на восток и продолжает настаивать на исполнении обещания блока не делать этого. Об отсутствии планов по расширению НАТО на восток было заявлено публично, однако в итоге в альянсе на это «плевать хотели», говорил Владимир Путин. 

Российские власти требуют от Украины отказаться от намерения вступить в НАТО, а вопрос о членстве Киева в альянсе считается «краеугольным». Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входит в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент Путин.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Борис Писториус Дональд Трамп переговоры НАТО ФРГ Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
