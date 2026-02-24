В Германии назвали козырь, который упустил Трамп в переговорах с Россией

Писториус считает, что Трамп зря пообещал Путину, что Украина не вступит в НАТО. По словам министра обороны ФРГ, США потеряли сильный козырь в переговорах. При этом для Москвы вопрос вступления в НАТО «краеугольный»

Борис Писториус (Фото: Panama Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп допустил тактическую ошибку, когда перед началом переговоров исключил вступление Украины в НАТО, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Der Spiegel.

«Это был бы ценный козырь в переговорах, который можно было бы использовать для обсуждения других вопросов», — сказал Писториус. По словам чиновника, у Трампа не было нужды этого делать.

Кроме этого, Писториус раскритиковал подход Трампа к общению с президентом России Владимиром Путиным. Министр считает, что, встретив на саммите в Анкоридже Путина «как приятеля», Трамп придал уверенности российскому лидеру.

Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО, в августе 2025 года. Тогда американский президент, направляясь на встречу с Путиным на Аляске, пообещал предоставить Украине гарантии безопасности, однако исключил возможность присоединения Киева к альянсу.

В январе 2026 года лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения. При этом позже стало известно, что гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев на территории страны, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Москва и Вашингтон обсуждают новый договор между Россией и НАТО, заявил украинский президент 19 февраля. «Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают с Россией новый документ между НАТО и Россией», — сказал Зеленский.

Москва категорически не поддерживает расширение НАТО на восток и продолжает настаивать на исполнении обещания блока не делать этого. Об отсутствии планов по расширению НАТО на восток было заявлено публично, однако в итоге в альянсе на это «плевать хотели», говорил Владимир Путин.

Российские власти требуют от Украины отказаться от намерения вступить в НАТО, а вопрос о членстве Киева в альянсе считается «краеугольным». Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Киева входит в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент Путин.