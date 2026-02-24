 Перейти к основному контенту
branding image
Общество⁠,
0

Владелец «Додо Пиццы» призвал не травить управляющую пиццерии за Додобоню

Овчинников призвал не травить управляющую пиццерией после скандала с Додобоней
Фото: fifg / Shutterstock
Фото: fifg / Shutterstock

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников выступил в защиту управляющей челябинской пиццерии после увольнения курьера, укрывшего гостевым пледом бездомную собаку по кличке Додобоня.

«Я хочу попросить перестать травить управляющую нашей пиццерией. Знаете, наша компания переживет удаление приложения, переживет спад продаж, но травля всем интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь», — написал Овчинников в телеграм-канале.

Предприниматель подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на компании, а не на конкретном сотруднике. По его словам, сотрудники пиццерии длительное время подкармливали собаку и оборудовали для нее место возле заведения, однако вопрос с передачей животного в приют своевременно решен не был.

Овчинников добавил, что управляющая временно отстранена от работы, а решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято позже. По словам предпринимателя, из-за общественного давления сотруднице и ее семье пришлось уехать из города.

«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера
Общество
Фото:stasokulov / Shutterstock

Об увольнении курьера Михаила из «Додо Пиццы» ранее сообщило «Агентство чрезвычайных новостей Челябинска». По словам сотрудника, бездомная собака около полутора лет жила на крыльце пиццерии, а работники подкармливали ее и дали кличку Додобоня. Конфликт возник после назначения новой управляющей, которая выступила против ухода за животным.

Основатель сети назвал такие действия недопустимыми для компании и объявил, что «Додо Пицца» введет единую pet-friendly политику и все российские пиццерии сети станут местами, где посетители смогут находиться вместе с домашними животными. Кроме того, компания намерена на постоянной основе поддерживать приюты для животных и оплатит содержание Додобони.

Овчинников также принес извинения курьеру Михаилу от имени бренда за действия руководства заведения и выразил надежду, что сотрудник сможет вернуться в компанию — возможно, на должность, связанную с развитием программ помощи животным.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
«Додо Пицца» Федор Овчинников Челябинск
