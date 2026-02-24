 Перейти к основному контенту
0

«Додо пицца» станет pet-friendly после инцидента с бродячей собакой

Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Пиццерии сети «Додо» примут pet-friendly политику после увольнения курьера одного из заведений Челябинска, который укрыл гостевым пледом бездомную собаку по кличке Додобоня, сообщил основатель сети Федор Овчинников в телеграм-канале.

«Мы приняли решение — сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами», — написал он.

Кроме того, по словам Овчинникова, сеть обещает системное оказание помощи приютам домашних животных и берет на себя расходы на содержание собаки Додобони в приюте Челябинска.

Гендиректор Dodo Brands Дмитрий Соловьев сообщил, что управляющую временно отстранили от работы. «Мы приняли решение временно отстранить ее от работы. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление — в первую очередь, мы окажем им поддержку. А решение о сотрудничестве с управляющей будем принимать уже после того, как уладим все дела с собакой и убедимся, что она нашла новый дом», — пояснил Соловьев.

Наказание за доброту: что известно о скандале с «Додо пиццей» и курьере
Life
Собака&nbsp;Додобоня

Овчинников принес публичные извинения курьеру Михаилу от лица бренда за поведение управляющей заведения. Он также выразил надежду на возвращение Михаила в компанию — «возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных».

Агентство чрезвычайных новостей Челябинска сообщило об увольнении сотрудника 21 февраля: решение было связано с тем, что курьер накрыл пледом бездомную собаку. По его словам, животное ночевало на крыльце заведения на протяжении полутора лет. О собаке заботился коллектив, который дал ей кличку Додобоня.

Ранее проблем с животным не было, но в начале февраля в заведение пришла новая руководительница, которая после увольнения курьера пригрозила той же перспективой другим сотрудникам, которые собираются продолжить ухаживать за животным. Овчинников это поведение осудил, подчеркнув, что в компании оно неприемлемо.

