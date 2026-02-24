 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера

«Додо Пицца» пообещала оплатить лечение собаки, из-за которой уволили курьера

Сеть пиццерий «Додо Пицца» пообещала оплатить содержание в приюте и лечение бездомной собаки, которая поселилась возле одной из пиццерий в Челябинске. Об этом пресс-служба компании сообщила в телеграм-канале.

Ранее «Агентство чрезвычайных новостей Челябинска» сообщило, что курьера одной из пиццерий города уволили за то, что он укрыл бездомную собаку гостевым пледом во время мороза. Как рассказал сам бывший сотрудник кафе по имени Михаил, животное полтора года ночевало на крыльце заведения и получило кличку Додобоня. За собакой присматривал коллектив пиццерии, однако в начале февраля в заведении сменилась руководитель, которая пригрозила увольнением сотрудникам, которые продолжат заботятся о животном. Курьер добавил, что собака продолжает жить на крыльце и призвал жителей города помочь найти ей приют.

«Сегодня совместными усилиями руководства приюта «Того» и Михаила собаку удалось найти и доставить в приют — сейчас она в безопасности. <...> Мы возьмем на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход собаки до тех пор, пока ей не будет найден любящий постоянный дом», — привела пресс-служба компании слова гендиректора Dodo Brands Дмитрия Соловьева.

Компания разрешила сотруднице спать 9 часов в день, а потом — уволила
Общество
Фото:AlexandrMusuc / Shutterstock

Соловьев отметил, что управляющая пиццерии «не поддержала решение» курьера укрыть собаку гостевым пледом, так как переживала о соблюдении санитарных норм и безопасности гостей. Он уточнил, что женщину временно отстранили от работы из-за давления на нее и ее семью.

В публикации пресс-службы отметили, что курьера планировали уволить еще до ситуации с собакой. По словам Соловьева, компания созвонилась с бывшим сотрудником и «спокойно и открыто» обсудила ситуацию.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
«Додо Пицца» собака курьер увольнение
