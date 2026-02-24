АСТ допустило возвращение в продажу романа «Оно» Кинга после редактуры
Часть текста романа американского писателя Стивена Кинга «Оно» должна быть отредактирована для возвращения в продажу, сообщила в телеграм-канале пресс-служба издательства АСТ.
«К сожалению, проведенная экспертиза показала, что текст романа не соответствует нормам действующего законодательства РФ, и книга может вернуться в продажу только после редактирования части текста», — говорится в сообщении.
О результатах консультации с правообладателем, в ходе которой могут быть приняты такие решения, сообщат позднее, добавили представители АСТ.
Роман «Оно» был снят с продажи в ноябре 2025 года по запросу Роскомнадзора для проверки соответствия содержания книги указанной возрастной маркировке. Тогда ведомство направило запрос в Российский книжный союз и Министерство цифрового развития России с требованием провести проверку маркировки издания и ее соответствия содержанию. Продажи книги были приостановлены до принятия окончательного решения по требованиям к маркировке.
О том, что книга начала исчезать с сайтов российских маркетплейсов и из ассортимента книжных магазинов, стало известно 20 ноября. Представители объединенной компании Wildberries и Russ пояснили, что произведение могло подпасть под ограничения законодательства или под правила площадки.
После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных авторов объявили о приостановке сотрудничества с российскими издателями. В их числе оказался Кинг, который одним из первых сообщил о решении не продлевать контракты с российскими компаниями.
Весной 2022 года писатель прекратил сотрудничество с издательством АСТ, обладающим правами на выпуск его произведений на русском языке. При этом издательство уточняло, что права на ранее приобретенные книги сохраняются за ним до окончания срока действия заключенных контрактов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении