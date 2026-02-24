АСТ допустило возвращение в продажу романа «Оно» Кинга после редактуры

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Часть текста романа американского писателя Стивена Кинга «Оно» должна быть отредактирована для возвращения в продажу, сообщила в телеграм-канале пресс-служба издательства АСТ.

«К сожалению, проведенная экспертиза показала, что текст романа не соответствует нормам действующего законодательства РФ, и книга может вернуться в продажу только после редактирования части текста», — говорится в сообщении.

О результатах консультации с правообладателем, в ходе которой могут быть приняты такие решения, сообщат позднее, добавили представители АСТ.

Роман «Оно» был снят с продажи в ноябре 2025 года по запросу Роскомнадзора для проверки соответствия содержания книги указанной возрастной маркировке. Тогда ведомство направило запрос в Российский книжный союз и Министерство цифрового развития России с требованием провести проверку маркировки издания и ее соответствия содержанию. Продажи книги были приостановлены до принятия окончательного решения по требованиям к маркировке.

О том, что книга начала исчезать с сайтов российских маркетплейсов и из ассортимента книжных магазинов, стало известно 20 ноября. Представители объединенной компании Wildberries и Russ пояснили, что произведение могло подпасть под ограничения законодательства или под правила площадки.

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных авторов объявили о приостановке сотрудничества с российскими издателями. В их числе оказался Кинг, который одним из первых сообщил о решении не продлевать контракты с российскими компаниями.

Весной 2022 года писатель прекратил сотрудничество с издательством АСТ, обладающим правами на выпуск его произведений на русском языке. При этом издательство уточняло, что права на ранее приобретенные книги сохраняются за ним до окончания срока действия заключенных контрактов.