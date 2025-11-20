Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в России

Роман начали снимать с продажи как на маркетплейсах, так и в книжных магазинах. В Wildberries сообщили, что не допускают к продаже запрещенную в России продукцию

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов, передает ТАСС.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ пояснили, что это произведение может быть запрещено в России или нарушать правила маркетплейса.

«Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки. По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе.

Накануне телеграм-канал «Город54» также сообщил, что роман Кинга начали снимать с продажи в книжных магазинах Новосибирска.

«Роман Кинга «Оно» полностью убрали и скорее всего уже не вернут», — сообщили каналу в одном из магазинов.

Известные авторы объявили о решении приостановить работу с российскими издательствами из-за военной операции на Украине. Стивен Кинг был одним из первых, кто заявил, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами. В марте 2022 года писатель приостановил сотрудничество по новым контрактам с издательством АСТ, которое имеет разрешение на выпуск его книг на русском языке. Роман Кинга «Билли Саммерс» стал последним произведением писателя, вышедшей в России на русском. Тем не менее, как сообщили в АСТ весной 2022-го, права на ранее купленные произведения Кинга остались за издательством на все время действия контрактов, они были продлены на 3-4 года.

Роман Стивена Кинга «Оно» рассказывает о группе друзей из маленького городка Дерри, которые сталкиваются с древним злом, принимающим форму их самых страшных кошмаров — чаще всего клоуна Пеннивайза. В детстве они объединяются, чтобы противостоять чудовищу, а спустя много лет возвращаются во взрослой жизни, потому что зло просыпается снова.

Произведение поднимает несколько важных тем, в том числе дружбы, памяти, страхов взросления, насилия, равнодушия общества и необходимости встретиться лицом к лицу со своими страхами, переживаниями и травмами.

Роман неоднократно экранизировали.Так, в 2017 году состоялась премьера первой части новой экранизации. Спустя два года вышло полнометражное продолжение «Оно 2», где в историю вступают уже повзрослевшие герои. В 2025 году также начал выходить сериал-приквел от создателей дилогии: «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

В России ранее существовал список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России): он был разработан на этапе обсуждения соответствующего законопроекта, но со временем потерял актуальность, говорил в феврале 2024 года президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Роман «Оно» прямо не посвящен теме ЛГБТ, однако в нем есть персонажи нетрадиционной ориентации.