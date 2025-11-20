АСТ назвало причину снятия с продажи романа «Оно» Стивена Кинга
Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи по запросу Роскомнадзора для проверки соответствия содержания книги ее маркировке. Об этом Радио РБК сообщил директор департамента художественной литературы АСТ Сергей Рубис.
«Поступил запрос от Роскомнадзора в Российский книжный союз и Минцифры по поводу этой книги, что нужно проверить маркировку на книге и соответствие ее контента той маркировке, которая указана», — сказал он. По его словам, сейчас проводится экспертиза романа. «Но пока решили приостановить торговлю книгой до момента, когда поймем, что на нее нужно наклеивать и что с этим дальше делать», — добавил Рубис.
В Роскомнадзоре переадресовали запрос РБК в Российский книжный союз. РБК направил запрос в Российский книжный союз
О том, что «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов, стало известно 20 ноября.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что произведение может быть запрещено в России или нарушать правила маркетплейса.
После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные авторы решили приостановить работу с российскими издательствами. Стивен Кинг стал одним из первых писателей, кто заявил, что не будет продлевать контракты с российскими компаниями.
В марте 2022 года Кинг приостановил сотрудничество с АСТ, которое имеет разрешение на издание его произведений на русским языке. Тем не менее весной 2022 года издательство сообщило, что права на ранее купленные книги автора остались за АСТ на время действия контрактов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники