АСТ назвало причину снятия с продажи романа «Оно» Стивена Кинга

Сюжет
Радио РБК
АСТ сняло с продажи роман Стивена Кинга «Оно» после запроса Роскомнадзора в Российский книжный союз и Минцифры, сообщил Радио РБК директор департамента художественной литературы издательства
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Роман американского писателя Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи по запросу Роскомнадзора для проверки соответствия содержания книги ее маркировке. Об этом Радио РБК сообщил директор департамента художественной литературы АСТ Сергей Рубис.

«Поступил запрос от Роскомнадзора в Российский книжный союз и Минцифры по поводу этой книги, что нужно проверить маркировку на книге и соответствие ее контента той маркировке, которая указана», — сказал он. По его словам, сейчас проводится экспертиза романа. «Но пока решили приостановить торговлю книгой до момента, когда поймем, что на нее нужно наклеивать и что с этим дальше делать», — добавил Рубис.

В Роскомнадзоре переадресовали запрос РБК в Российский книжный союз. РБК направил запрос в Российский книжный союз

Роман Стивена Кинга «Оно» начали снимать с продажи в России
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

О том, что «Оно» начали снимать с продажи на сайтах российских маркетплейсов и с полок книжных магазинов, стало известно 20 ноября.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что произведение может быть запрещено в России или нарушать правила маркетплейса.

После начала военной операции на Украине некоторые зарубежные авторы решили приостановить работу с российскими издательствами. Стивен Кинг стал одним из первых писателей, кто заявил, что не будет продлевать контракты с российскими компаниями.

В марте 2022 года Кинг приостановил сотрудничество с АСТ, которое имеет разрешение на издание его произведений на русским языке. Тем не менее весной 2022 года издательство сообщило, что права на ранее купленные книги автора остались за АСТ на время действия контрактов.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Илья Кузнецов
При участии
Анна Балашова, Ольга Ваганова
Стивен Кинг книги Издательство АСТ
