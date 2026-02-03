Трамп оценил вовлеченность ООН в решение украинского конфликта

Урегулирование украинского конфликта идет хорошо, ООН «немного вовлечена» в этот процесс. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на мероприятии в Белом доме.

«Я думаю, что у нас все очень хорошо с Украиной и Россией. <...> Я заставляю всех платить, и Организация Объединенных Наций, знаете ли, тоже немного замешана. Если вы посмотрите то, что происходит — страны Европы платят нам за оружие, нам платит НАТО», — заявил президент.

Трамп подчеркнул, что при его администрации США не будут направлять деньги на помощь Украине, как это делал его предшественник Джо Байден. Он напомнил, что вместо этого Соединенные Штаты продают ЕС и НАТО оружие по полной цене, которое потом отправляют на Украину. При этом президент подчеркнул, что главная цель для него — это спасти жизни.

«Полагаю, мы зарабатываем деньги, но я даже не хочу говорить об этом, потому что на самом деле я хочу спасти этих людей от смерти», — заключил Трамп.

Накануне американский президент заявил, что у ООН есть «огромный потенциал» в урегулировании военных конфликтов. Он также отметил, что может решить финансовый кризис в организации на фоне невыплаты взносов и бюджетных ограничений, если она обратится к нему.