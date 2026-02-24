Климатолог рассказал, будет ли жаркое лето после аномально холодной зимы

Фото: Андрей Любимов / РБК

После аномально холодной зимы в России один из сезонов может оказаться аномально жарким, сообщил РБК кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

«Поскольку зима у нас относительно холодная по отношению к ряду зим, которые были недавно, это значит, что климатическая норма может быть и, так сказать, не достигнута. <...> Если один сезон оказывается ниже нормы зимой, то какой-то из последующих сезонов часто перекрывает, нейтрализует уже, так сказать, аномалию», — пояснил Киселев.

По его словам, «вполне возможно, что какой-то сезон окажется теплым», но не факт, что это будет лето, а не, например, весна или осень.

Климатолог подчеркнул, что надежный прогноз следует задавать «только на 15 дней», а не на несколько месяцев вперед. «Поэтому, конечно, то, что лето может оказаться достаточно теплым или жарким, никто не исключает. <...> Но утверждать это наверняка совершенно нереально», — добавил Киселев.

В Москве потеплеет с началом календарной весны, сообщила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Оттепель продержится недолго — к завершению первой пятидневки марта в столице снова ожидается небольшой мороз.

По оценке Поздняковой, в этом году температура в начале марта будет заметно ниже, чем год назад. Тогда оттепель в Москве началась 1 марта и продолжалась весь месяц.