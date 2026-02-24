За шесть часов над Россией перехватили девять дронов

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили девять дронов ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны.

Большинство беспилотников — 9 БПЛА — сбили над Крымом. Один дрон уничтожили над Курской областью.

В течение прошедших суток силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 380 беспилотников, сообщило днем военное ведомство в ежедневной сводке.

Также были перехвачены шесть авиабомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.