Захват Мадуро
0

В МИДе отменили рекомендацию для россиян о поездках в Венесуэлу

Сюжет
Захват Мадуро
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Рекомендация россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу утратила свою актуальность, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

С таким призывом ведомство выступило в начале января после операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, тогда рекомендацию объяснили угрозами повторных атак. Теперь, по словам Захаровой, власти страны контролируют ситуацию и обеспечивают внутренний порядок.

«С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — сказала она.

Россиян призвали не ездить в Венесуэлу из-за «угрозы повторных атак»
Политика
Фото:Molina86 / Shutterstock

Захарова отметила, что туристический сектор готов к восстановлению полноформатного режима работы, поскольку значительное число авиаперевозчиков объявило о намерении возобновить полеты в Венесуэлу.

Тем не менее она порекомендовала проявлять бдительность и следить за сообщениями МИДа и российских заграничных учреждений.

