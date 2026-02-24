В МИДе отменили рекомендацию для россиян о поездках в Венесуэлу
Рекомендация россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу утратила свою актуальность, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
С таким призывом ведомство выступило в начале января после операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, тогда рекомендацию объяснили угрозами повторных атак. Теперь, по словам Захаровой, власти страны контролируют ситуацию и обеспечивают внутренний порядок.
«С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — сказала она.
Захарова отметила, что туристический сектор готов к восстановлению полноформатного режима работы, поскольку значительное число авиаперевозчиков объявило о намерении возобновить полеты в Венесуэлу.
Тем не менее она порекомендовала проявлять бдительность и следить за сообщениями МИДа и российских заграничных учреждений.
