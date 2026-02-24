G7 заявила о сотрудничестве для предотвращения ядерных аварий в Европе

Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Страны G7 намерены сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых возможных ядерных аварий в Европе, в частности на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки».

«Мы обязуемся тесно сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности <...> для продвижения сбора средств на восстановление как можно скорее защитного сооружения в Чернобыле и предотвращения любой радиологической аварии, которая повлекла бы серьезные гуманитарные и экологические последствия для всего континента», — следует из заявления.

Также в организации подчеркнули, что «приветствуют усилия, предпринятые членами G7 и другими партнерами по оказанию существенной финансовой и материальной поддержки Украине, чтобы помочь стране пережить эту зиму».

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По данным агентства, диаметр дыры, возникшей в результате удара и последовавшего за ним пожара, достигает примерно 6 м. Также были повреждены оборудование и электрические кабели.

В начале декабря 2025 года МАГАТЭ сообщило об утрате ключевых функций безопасности новым саркофагом на Чернобыльской АЭС. В агентстве, однако, заверили, что несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили.