Военная операция на Украине⁠,
0

G7 заявила о сотрудничестве для предотвращения ядерных аварий в Европе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Страны G7 намерены сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности и предотвращения любых возможных ядерных аварий в Европе, в частности на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки».

«Мы обязуемся тесно сотрудничать в вопросе обеспечения ядерной безопасности <...> для продвижения сбора средств на восстановление как можно скорее защитного сооружения в Чернобыле и предотвращения любой радиологической аварии, которая повлекла бы серьезные гуманитарные и экологические последствия для всего континента», — следует из заявления.

Песков назвал близким к безумию риск передачи ядерного оружия Украине
Политика
Дмитрий Песков

Также в организации подчеркнули, что «приветствуют усилия, предпринятые членами G7 и другими партнерами по оказанию существенной финансовой и материальной поддержки Украине, чтобы помочь стране пережить эту зиму».

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По данным агентства, диаметр дыры, возникшей в результате удара и последовавшего за ним пожара, достигает примерно 6 м. Также были повреждены оборудование и электрические кабели.

В начале декабря 2025 года МАГАТЭ сообщило об утрате ключевых функций безопасности новым саркофагом на Чернобыльской АЭС. В агентстве, однако, заверили, что несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
G7 ядерная безопасность Европа Чернобыльская АЭС
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
