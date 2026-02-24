 Перейти к основному контенту
Журова заявила о «природном допинге» спортсменов на Олимпиаде

Журова: у норвежских спортсменов есть «природный допинг» в виде высокогорных баз
Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Олимпиада-2026
Светлана Журова
Светлана Журова (Фото: Владимир Андреев / РБК)

У норвежских спортсменов, принявших участие на Олимпиаде и завоевавших золотые медали, есть «природный допинг» в виде высокогорных вершин, где удобно тренироваться. Об этом в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«У норвежцев, у них еще и «природный допинг» есть за счет того, что они готовятся на высоте, используя эти методы», — сказала она.

В России подобных высокогорных баз нет, и это является проблемой при подготовке спортсменов, отметила Журова. Например, для тренировки горнолыжников в России не могут закрыть весь склон, «как это можно сделать где-то в Альпах или в Доломитах». «У нас не тот случай в стране, где можем мы закрыть трассу. У нас там люди еще занимаются массовым спортом. Они там катаются, иначе там все переубивают друг друга», — добавила спортсменка.

Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
Общество
Светлана Журова

XXV зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Норвежские спортсмены уверенно лидировали в медальном зачете, завоевав 41 медаль, включая 18 золотых. Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом, победив во всех гонках, в которых участвовал.

Спортсмены из России были допущены к Играм в нейтральном статусе — без флага и гимна. На соревнования поехали 13 человек, которые выступили в семи видах спорта: лыжные гонки (Савелий Коростелев, Дарья Непряева), фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт-трек (Алена Крылова, Иван Посашков), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски-альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова). Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, получивший серебро.

 

Алина Нафикова, Юрий Таманцев
Олимпиада-2026 спортсмены горнолыжники Светлана Журова
