Олимпиада-2026⁠,
0

Кто самый титулованный спортсмен зимних Олимпийских игр

Опубликован список самых титулованных спортсменов за всю историю Олимпийских игр
Сюжет
Олимпиада-2026
Зимние и летние Олимпийские игры проводились 55 раз, включая соревнования 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Кто из спортсменов завоевал наибольшее количество золотых медалей — в материале «РБК Спорт»
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо установил новый рекорд, став самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр. На Олимпиаде 2026 года в Италии он завоевал впечатляющие шесть золотых медалей, доведя общее число своих олимпийских наград высшей пробы до одиннадцати.

Второе место занимают сразу четыре атлета. Среди них норвежская лыжница Марит Бьорген (завершившая спортивную карьеру в 2018 году), норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален (также завершивший карьеру в 2018 году) и норвежский лыжник Бьорн Дэли (завершивший карьеру в 2001 году).

Среди титулованных спортсменов также выделяется немецкий дуэт саночников Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. На Играх в Италии они завоевали свою седьмую золотую медаль, одержав победу в смешанной эстафете.

Самые титулованные спортсмены в истории зимних Олимпиад

  1. Йоханнес Клебо — (лыжные гонки / Норвегия) — 11 золотых медалей.
  2. Марит Бьорген (лыжные гонки / Норвегия) — 8.
  3. Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон / Норвегия) — 8.
  4. Бьорн Дэли (лыжные гонки / Норвегия) — 8.
  5. Тобиас Арльт и Тобиас Вендль (санный спорт / Германия) — 7

В списке самых титулованных спортсменов за всю историю Олимпийских игр наибольшее количество золотых медалей завоевал американский пловец Майкл Фелпс — 23 награды. На Играх-2008 он выиграл все восемь дисциплин в своем виде спорта.

На втором месте находится норвежец Клебо с 11 олимпийскими медалями, вошедший в этот список после соревнований в Италии.

Третье место по этому показателю делят шесть спортсменов, завоевавших по девять золотых наград. Среди них советская спортивная гимнастка Лариса Латынина, американские пловцы Кэти Ледеки, Марк Спитц и Калеб Дрессел, спортсмены по легкой атлетике финн Пааво Нурми и американец Карл Льюис.

Самые титулованные спортсмены за всю историю Олимпийских игр

  1. Майкл Фелпс (плавание / США) — 23 золотые медали.
  2. Йоханнес Клебо — (лыжные гонки / Норвегия) — 11 золотых медалей.
  3. Лариса Латынина (спортивная гимнастика / СССР) — 9
  4. Кэти Ледеки (плавание / США) — 9
  5. Пааво Нурми (легкая атлетика / Финляндия) — 9
  6. Марк Спитц (плавание / США) — 9
  7. Карл Льюис (легкая атлетика / США) — 9
  8. Калеб Дрессел (плавание / США) — 9

Полина Мельникова
Олимпиада-2026 Йоханнес Клебо Майкл Фелпс Уле-Эйнар Бьорндален
Йоханнес Клебо фото
Йоханнес Клебо
спортсмен
22 октября 1996 года
