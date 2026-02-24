СК назвал причину гибели четырех человек в Курске

Утечка газа в многоквартирном доме в Курске является причиной гибели четырех человек, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме. Среди них — трое мужчин и одна женщина.