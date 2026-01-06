Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери
Взрыв бытового газа стал причиной пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Твери 6 января, сообщило Следственное управление СК по Тверской области.
«Исходя из обнаруженных следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего», — говорится в сообщении.
Перед этим, утром 6 января, власти региона сообщили, что пожар возник из-за падения дрона. «В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома», — рассказал исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.
Позднее он скорректировал официальную версию: «По предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки». С его слов, сейчас идет подключение газа в квартиры.
В ночь на 6 января в регионе уничтожили шесть беспилотников, сообщало Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах