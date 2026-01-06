 Перейти к основному контенту
Взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке в Твери

Сюжет
Военная операция на Украине
Причиной возгорания стал взрыв бытового газа, сообщили в СК. Ранее региональные власти сообщали о падении БПЛА. Погиб мужчина
Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Взрыв бытового газа стал причиной пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Твери 6 января, сообщило Следственное управление СК по Тверской области.

«Исходя из обнаруженных следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего», — говорится в сообщении.

Перед этим, утром 6 января, власти региона сообщили, что пожар возник из-за падения дрона. «В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома», — рассказал исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

Позднее он скорректировал официальную версию: «По предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки». С его слов, сейчас идет подключение газа в квартиры.

В ночь на 6 января в регионе уничтожили шесть беспилотников, сообщало Минобороны.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
беспилотники Тверь атака взрыв газ
