В Курске четыре человека погибли от отравления газом
В Курске четыре человека погибли, предварительно, в результате отравления газом в многоквартирном доме, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Предварительно, в результате отравления угарным газом в МКД на улице Харьковской погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина», — написал он.
Еще одну женщину госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Специалисты выясняют причины произошедшего.
Несколько дней назад в Бабаево Вологодской области в результате пожара в гараже погибли пять человек — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 34 лет.
Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.
