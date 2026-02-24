Путин призвал ФСБ задействовать весь потенциал для защиты России

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ в полной мере задействовать свои потенциал и возможности для нейтрализации потенциальных угроз.

В ходе заседания коллегии ФСБ он отметил, что для защиты национальных интересов и стабильного развития страны правоохранительным органам, прежде всего, нужно активизировать борьбу с терроризмом.

Также Путин призвал повысить защищенность должностных лиц Минобороны и сотрудников оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы.

«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожают», — добавил президент.

Прошедшей ночью на территории Савеловского вокзала произошел взрыв, в результате которого погибли два человека — сотрудник правоохранительных органов и мужчина, который, как установило следствие, совершил самоподрыв.

Материал дополняется