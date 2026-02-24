 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Финансы⁠,
0

В Госдуму внесли законопроект о сроках оспаривания сделок при банкротстве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сократить с трех лет до одного года срок, в течение которого сделки гражданина могут быть оспорены при его банкротстве, предложил депутат Госдумы Михаил Делягин. Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 61.2 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Сейчас сделки физического лица могут признать недействительными, если они были совершены в ущерб кредиторам и вторая сторона знала об этом, при условии что они заключены в течение трех лет до принятия судом заявления о банкротстве. Законопроект касается только граждан — для юридических лиц предлагается сохранить действующий трехлетний срок.

Необходимость изменений автор инициативы объясняет ростом числа банкротств. По мнению Делягина, действующие нормы создают неопределенность для покупателей имущества у физических лиц и могут влиять на спрос, в том числе на рынке недвижимости. Сокращение срока до одного года, как отмечается в пояснительной записке, должно снизить риски признания сделок недействительными.

Сколько банкроты должны отдать денег по долгам. Инфографика
Финансы

По итогам 2025 года банкротами в судебном порядке признали почти 568 тыс. россиян, следует из данных «Федресурса». Еще 61,3 тыс. граждан получили статус финансово несостоятельных по внесудебной процедуре.

С момента запуска института банкротства физических лиц в 2015 году общее число таких случаев превысило 2,22 млн. Темпы роста за последние три года составляют 20–30% ежегодно.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Михаил Делягин Госдума банкротство физлиц законопроект
