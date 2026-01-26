Число россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек

В 2025 году почти 568 тыс. российских должников в судебном порядке были объявлены финансово несостоятельными. Это почти на треть больше, чем годом ранее

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

По итогам 2025 года почти 568 тыс. россиян были объявлены банкротами в судебном порядке, следует из статистики «Федресурса» (есть у РБК). Еще 61,3 тыс. граждан получили этот статус без суда, по упрощенной процедуре. Таким образом, общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м достигло 2,22 млн человек.

Темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, следует из статистики. Это меньше, чем в первые пять лет работы процедуры, когда прирост завершенных банкротных дел достигал 50–70% ежегодно. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующей реализацией имущества было на 31,5% больше, чем в 2024 году (431,8 тыс.).

При этом число случаев, когда заявление гражданина о финансовой несостоятельности привело к реструктуризации его долгов, уменьшилось: за прошлый год согласие суда на переоценку обязательств получили 37,8 тыс. человек против 49,8 тыс. в 2024-м. Это отчасти связано с тем, что кредиторы чаще соглашаются на рассрочку платежей и отсрочку уплаты долга. Согласно статистике, число таких договоренностей в 2025 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024 года — до 3129 случаев. Их доля в общем числе процедур выросла с 0,3 до 0,5%.

Инициаторами банкротства в судебном порядке по-прежнему остаются сами должники — доля самостоятельно начатых процедур за год немного выросла и достигла 97,3%.

В 2025 году было открыто 68,3 тыс. процедур внесудебного банкротства, что на 22,9% больше, чем в 2024 году. Тогда поток заявлений вырос в 3,5 раза после расширения доступа к банкротству через МФЦ для пенсионеров. Упрощенный механизм предполагает, что гражданин может быть признан финансово несостоятельным через 6 месяцев после подачи обращения. Таким образом, часть заявителей 2024 года стали банкротами в 2025-м. Число завершенных процедур внесудебного банкротства за прошлый год увеличилось на 70,4%.

В 2025 году условия получения статуса финансово несостоятельного без суда снова смягчились. Например, пройти процедуру в упрощенном порядке могут участники специальной военной операции. По долгам таких граждан теперь не требуется завершения исполнительного производства, что упрощает и ускоряет процесс.

Похожие послабления были введены для других социально уязвимых категорий должников. С прошлого года пенсионеры и получатели детских пособий могут подать заявление на внесудебное банкротство, даже если исполнительное производство в их отношении не закрыто, но длится более одного года.

В январе—ноябре 2025 года на исполнении у российских судебных приставов находилось 33,3 млн дел о взыскании долгов по кредитам и займам с физлиц на 3,8 трлн руб., следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На одного должника может быть открыто несколько исполнительных производств, поэтому количество дел в статистике ФССП не равно числу россиян с долгами. На конец ноября свыше 9 млн исполнительных производств в отношении должников по кредитам еще считались неоконченными. Долг таких граждан составлял 991 млрд руб.