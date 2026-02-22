Сколько банкроты должны отдать денег по долгам. Инфографика
У большинства россиян из числа признанных банкротами сумма долга не превышает 500 тыс. руб. Это следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.
Сумма долга составляет до 500 тыс. руб. у 181,9 тыс. человек, признанных банкротами. Еще у 115,5 тыс. человек сумма долга составляет от 500 тыс. до 1 млн руб. У 120 тыс. банкротов — от 1 млн до 2,5 млн руб. У 39,3 тыс. банкротов сумма долга составляет от 2,5 млн до 5 млн. руб.
«Состоятельных» банкротов, у кого сумма долга свыше 5 млн руб., — 19,9 тыс. чел.
